В Правдинском, Гурьевском и Зеленоградском районах часть домов остались без света

В Калининградской области часть жилых домов остались без света. По данным "Янтарьэнерго", на данный момент электричества нет в Правдинском районе (пос. Филипповка, Зайцево и Каштановка), в Гурьевске (часть города) и Зеленоградском районе (без света остался один дом).

Из строя вышли 26 трансформаторных подстанций. Причины отключения устанавливаются. На местах работают семь аварийных бригад.