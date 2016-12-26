В Зеленоградске владельца магазина, нелегально торговавшего алкоголем, оштрафовали на 200 тысяч рублей
Владельцу кафе-магазина в Зеленоградске выписан штраф в размере 200 тысяч рублей за нарушение правил торговли алкогольной продукцией. Об этом сообщается на официальном сайте областного арбитражного суда.
В ходе проверки в магазине обнаружили 329 бутылок спиртосодержащей жидкости разных объёмов и видов.
Среди незаконной продукции была водка, текила, коньяк и другие крепкие напитки. Сопроводительной документации, разрешающей оборот алкоголя, у торговой точки не оказалось. Нелегальный товар конфисковали.
Суд привлек ООО "Антелкс-Балтика" к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ "Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".
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