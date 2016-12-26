В области за выходные инспекторы ГИБДД задержали 37 пьяных водителей
В Калининградской области в рамках рейда "Трезвый водитель" сотрудники ГИБДД задержали 37 автолюбителей в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщает региональное управление МВД России.
Рейд проводился в выходные и утренние часы понедельника. Четыре водителя ранее уже были лишены прав за нетрезвое вождение.
ГИБДД обращается к калининградцам с убедительной просьбой не оставаться равнодушными и оказывать содействие в борьбе с грубыми нарушениями Правил дорожного движения. Сообщать о фактах нетрезвого вождения необходимо в дежурную часть по телефону горячей линии "Нетрезвый водитель": 8(4012) 552-811.
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