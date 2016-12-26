Энергетики области переведены в режим повышенной готовности из-за шторма

Энергетики Калининградской области будут работать круглосуточно в связи с объявлением штормового предупреждения и усилением ветра. Об этом сообщает пресс-служба АО "Янтарьэнерго".

Будет усиленно контролироваться работа оборудования, а кроме того, пройдут внеочередные осмотры воздушных линий, находящихся в зоне прохождения атмосферного фронта. На основные питающие центры направят дополнительный персонал для оперативного устранения возможных ЧС. В готовность приведены резервные источники питания.

В связи с повышением уровня воды в Преголе особое внимание будет уделено энергообъектам Городских электрических сетей, находящихся в возможной зоне подтопления. Такой режим работы продлится до улучшения погодных условий.

Телефон горячей линии работает круглосуточно. Обо всех нарушениях в работе электросетей можно сообщить по телефону 8800 775 57 48. Звонок бесплатный.

Ранее в Калининградской области было объявлено штормовое предупреждение. С 23:00 понедельника скорость ветра усилится до 25—27 м/с.