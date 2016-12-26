Ребёнок, велосипедист, пенсионерка: за выходные в области сбили семерых человек
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
За минувшие выходные, 24 и 25 декабря, в Калининградской области сбили шестерых пешеходов и одного велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В субботу, около 14:05, на улице Новый вал под колёса "Пежо" попал 14-летний подросток. Ребёнок отделался травмами. Остальных сбитых в этот день калининградцев пришлось госпитализировать.
Около 17:15 на Северном обходе "Мерседес" наехал на 21-летнего молодого человека, переходившего дорогу по "зебре". Спустя полтора часа на улице Магнитогорской под колёса автобуса "Вольво" попал шедший в попутном направлении 29-летний мужчина. Около 20:00 в Гвардейске, на улице Жукова, в водитель "Рено", сдавая назад, не убедился в безопасности манёвра и сбил 61-летнюю пенсионерку.
В воскресенье в результате ДТП в больницы доставили ещё двоих пешеходов и одного велосипедиста.
Утром, около шести часов, на втором километре дороги Заозерье — Заливное неизвестный водитель наехал на 30-летнюю женщину и скрылся. Около 21:15 в посёлке Храброво ещё один неустановленный автомобилист сбил 48-летнего мужчину, шедшего по автостоянке.
В 12:35 на улице Парковой в Калининграде "Рено" задел 76-летнего пенсионера, передвигавшегося на велосипеде.
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