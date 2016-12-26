В результате аварии в Гурьевском районе погиб 19-летний водитель "Форда" (фото)
В понедельник, 26 декабря, в результате ДТП в Гурьевском районе погиб 19-летний водитель "Форда". Об этом Клопс.Ru сообщил очевидец произошедшего.
Авария произошла около 7:30 недалеко от посёлка Луговое. По предварительным данным, молодой человек не справился с управлением. Машина вылетела с трассы и врезалась в придорожное дерево. Водитель погиб на месте. Пассажиров в автомобиле не было.
Для того чтобы извлечь тело погибшего из покорёженной машины, на место ДТП выезжали сотрудники МЧС из Калининграда. Спасателям пришлось при помощи гидравлического оборудования срезать крышу авто.
Фото из Сообщества автолюбителей "Право руля" на сайте "ВКонтакте"
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