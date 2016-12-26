В Советске гражданина Литвы приговорили к девяти годам колонии за транспортировку 1,5 кг наркотика

В Советске к девяти годам колонии строгого режима приговорили гражданина Литвы, который попался на транспортировке наркотиков. Об этом сообщается на сайте городского суда.



2 марта мужчина у себя на родине за тысячу евро согласился помочь неизвестному мужчине с продажей полутора килограммов наркотической смеси, состоявшей из метамфетамина и фенилпропанола. На следующий день литовец пешком пересёк границу в Советске, забрал из тайника вещество и приклеил его к себе скотчем.



После этого злоумышленник отправился на автовокзал, где у него была назначена встреча с покупателем. Но по дороге литовца задержали сотрудники регионального УФСБ.



"Действия подсудимого Г. суд квалифицировал по ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ как пособничество в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, совершённое в особо крупном размере, выразившееся в содействии совершению преступления предоставлением средств совершения преступления, а также в заранее обещанном сокрытии предметов, добытых преступным путём, если при этом преступление не было доведено до конца по не зависящим от этого лица обстоятельствам как пособничество в покушении на незаконный сбыт наркотических средств и психотропных веществ, совершённое в особо крупном размере", — сообщается на сайте инстанции.