За прошедшие сутки в Калининграде потушили пять возгораний

В субботу, 24 декабря, в Калининграде и области ликвидировали пять пожаров. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по Калининградской области.

Утром 24 декабря поступило сообщение о пожаре на ул.Советская в Светлом. В результате происшествия полностью выгорел автомобиль "Пежо Боксер". Тушили пожар 4 человека и 1 единица техники.

В 13:12 спасателям поступило сообщение о пожаре в СНТ "Сад-9" в Ленинградском районе. Там сгорел дачный домик размером 2х3 метра. Пожар тушили 9 человек и 2 единицы техники.

В 16:35 поступило сообщение о пожаре в посёлке Пригородное. В частном доме горели четыре комнаты. Пожар удалось потушить своевременно, обошлось без жертв. В тушении участвовали 9 человек и 2 единицы техники.

В 18:24 спасателям сообщили о пожаре на улице Калинина в Правдинске. Потушить возгорание, начавшееся в пристройке к двухэтажному немецкому дому, удалось своевременно, никто не пострадал. На месте работали 3 человека и 1 единица техники.

Около полуночи поступило сообщение о том, что на улице Озёрной в многоквартирном доме горела кровля в чердачном помещении. В тушении приняли участие 12 человек и 4 единицы техники.