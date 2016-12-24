Украл, поджёг, убил, ударил: за три недели калининградец совершил четыре преступления

В Полесский районный суд поступило уголовное дело в отношении мужчины, который совершил четыре преступления менее чем за месяц. Об этом сообщает пресс-служба суда.

11 января 2016 года обвиняемый в одном из посёлков Полесского района похитил газовый баллон. В тот же день он попытался поджечь магазин другого знакомого.

27 января между подозреваемым и другим его знакомым вспыхнула ссора. Обвиняемый избил знакомого, который в результате полученных травм скончался на месте. На следующий день началась проверка по сообщению о случившемся, в ходе которой мужчина ударил сотрудника полиции.

Следствие квалифицировало действия калининградца по ч. 3 ст. 158 УК РФ "Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище", ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 167 УК РФ "Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества, если это деяние повлекло причинение значительного ущерба", ч. 4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего" и ч. 2 ст. 318 УК РФ "Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей". Судебное заседание состоится 28 декабря 2016 года.