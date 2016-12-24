Под Калининградом автомобиль после столкновения опрокинулся в кювет

В пятницу, 23 декабря, рядом с Холмогоровкой произошло столкновение двух автомобилей, в результате которого один из них вылетел в кювет. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

Автомобиль марки "Хонда", водитель которого не учёл погодные условия, на повороте выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Форд", который от удара был отброшен на обочину и опрокинулся в кювет.

В результате столкновения водитель "Хонды" получил телесные повреждения.