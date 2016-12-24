За сутки в Калининграде сбили троих пешеходов на "зебре"

За прошедшие сутки, 23 декабря, в Калининградской области трое прохожих попали под колёса на пешеходных переходах. Ещё один был сбит, переходя дорогу вне "зебры". Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

В Гусеве на улице Московской около 07:40 автомобиль "Дэу Эсперо" совершил наезд на 46-летнего пешехода, переходившего дорогу по "зебре". Пострадавший доставлен в больницу с травмами.

Около 17:45 на Северном обходе произошло ДТП с участием автомобиля "Тойота" и пешехода. 69-летняя женщина, которая переходила проезжую часть по "зебре", госпитализирована.

Около 19:20 на улице Брамса в Калининграде водитель "Тойоты" допусила наезд на 23-летнюю девушку, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Девушка получила травмы.

Около 22:15 на Ленинском проспекте водитель "Фольксвагена" сбил пешехода, переходившего проезжую часть вне пешеходого перехода. 43-летний мужчина получил телесные повреждения.