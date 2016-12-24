В Калининграде при наезде "Вольво" на канализационный люк пострадал двухлетний ребёнок

В Калининграде в результате ДТП пострадал двухлетний ребёнок. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области.

По данным правоохранительных органов, 23 декабря около 18:50 на улице Пригородной автомобиль марки "Вольво" совершил наезд на находящийся на проезжей части канализационный люк. В результате водитель авто и двухлетний пассажир получили травмы.