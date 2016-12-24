В Советске в немецком доме выгорела комната

На улице Гагарина в г. Советск произошло возгорание в доме довоенной постройки. Как передаёт пресс-служба МЧС, сообщение о пожаре поступило 23 декабря в 21:26.

В результате возгорания на втором этаже дома полностью выгорела комната. Пострадавших нет. В тушении участвовали пять человек и одна единица техники.