Как не стать правонарушителем: в преддверии Нового года полиция составила памятку для калининградцев

В преддверии Нового года в Калининградской области пройдет восемь различных профилактических мероприятий, операций и рейдов. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД со ссылкой на главу отдела участковых уполномоченных и ПДН Валерия Долгих.



"Профилактическая работа с населением ведется круглый год, но предновогодние дни — самые "горячие". Наша задача в этот период – напомнить гражданам о мерах безопасности, благоразумии и недопустимости противоправных поступков. Названия у них не благозвучные, зато, что называется, говорящие: "Надзор", "Группа", "Быт", "Условник", "Рецидив", "Семья", "Дискотека", — заявил Долгих.



Участковые в обязательном порядке придут к ранее судимым калининградцам и тем, кто стоит на учёте в полиции, лечебно-психиатрических и медицинских учреждениях. Кроме того, сотрудники полиции проверят владельцев оружия, а также жителей региона, которые допускали в семье бытовое насилие.



Обо всех нарушителях полиция призывает сообщать в дежурную часть и своему участковому. Узнать его имя и контакты можно по Обо всех нарушителях полиция призывает сообщать в дежурную часть и своему участковому. Узнать его имя и контакты можно по этой ссылке. Также в ведомстве приготовили специальную памятку, как самому не нарушить закон в преддверии новогодних праздников:

— не приобретайте ёлочные изделия и пиротехнические средства в местах их несанкционированной продажи и обязательно требуйте у торговцев сертификаты качества;

— используя фейерверки, бенгальские огни и петарды, не забывайте о мерах пожарной безопасности;

— помните, что появление в состоянии опьянения в общественных местах является административным правонарушением;

— на употребляйте алкоголь в общественных местах;

— не оставляйте детей без присмотра на массовых мероприятиях и новогодних гуляньях;

— решайте конфликты мирным путём, не прибегая к применению физической силы или угрозам расправой в адрес оппонента.