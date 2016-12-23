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Главная Новости Происшествия

В Зеленоградском районе в лобовую столкнулись джип и легковушка

14:21
  880 1
  • Скриншот видеозаписи Никиты Карунайтиса
  • Скриншот видеозаписи Никиты Карунайтиса
Скриншот видеозаписи Никиты Карунайтиса
2 фото
В пятницу, 23 декабря, на старой трассе Калининград — Зеленоградск столкнулись две машины. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы произошедшего. 

По их словам, ДТП произошло на повороте в районе посёлков Петрово и Свободное.

"Там есть такой крутой поворот, очень опасный, — рассказал один из свидетелей. — И там, на встречной полосе дороги, стоит джип без капотного отсека, а на обочине на крыше лежит легковушка. Людей я там никаких не увидел, но — судя по состоянию автомобилей — всё может быть довольно серьёзно. На месте сейчас работают сотрудники ДПС".

В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что авария произошла в 12:20. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась только одному человеку. К медикам обратился пассажир, пожаловавшийся на ушиб.

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1 комментарий Правила комментирования

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Z_E_R_G_
_ Z_E_R_G #
14:46
В том же месте в меня влетели. Из леса поворот, вроде.
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