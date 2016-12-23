В Зеленоградском районе в лобовую столкнулись джип и легковушка
Скриншот видеозаписи Никиты Карунайтиса
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В пятницу, 23 декабря, на старой трассе Калининград — Зеленоградск столкнулись две машины. Об этом Клопс.Ru сообщили очевидцы произошедшего.
По их словам, ДТП произошло на повороте в районе посёлков Петрово и Свободное.
"Там есть такой крутой поворот, очень опасный, — рассказал один из свидетелей. — И там, на встречной полосе дороги, стоит джип без капотного отсека, а на обочине на крыше лежит легковушка. Людей я там никаких не увидел, но — судя по состоянию автомобилей — всё может быть довольно серьёзно. На месте сейчас работают сотрудники ДПС".
В пресс-службе регионального управления МВД сообщили, что авария произошла в 12:20. В результате ДТП медицинская помощь понадобилась только одному человеку. К медикам обратился пассажир, пожаловавшийся на ушиб.
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