СМИ: на Мальте неизвестными захвачен ливийский самолёт с 118 людьми на борту (дополнено)

На Мальте неизвестные захватили ливийский самолёт и обещают его взорвать. Об этом сообщает Times of Malta.



На борту A320, принадлежащего авиакомпании Afriqiyah Airways, находятся 118 человек. Борт выполнял внутренний рейс из Себы в Триполи. Пока о требованиях угонщиков ничего не известно.

"Поступила информация о возможном захвате внутреннего рейса. Службы безопасности и скорая наготове", — прокомментировал ситуацию у себя в "Твиттере" премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.

