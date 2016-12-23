СМИ: на Мальте неизвестными захвачен ливийский самолёт с 118 людьми на борту (дополнено)
Фото издания Malta Today из соцсети Фейсбук
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На Мальте неизвестные захватили ливийский самолёт и обещают его взорвать. Об этом сообщает Times of Malta.
На борту A320, принадлежащего авиакомпании Afriqiyah Airways, находятся 118 человек. Борт выполнял внутренний рейс из Себы в Триполи. Пока о требованиях угонщиков ничего не известно.
"Поступила информация о возможном захвате внутреннего рейса. Службы безопасности и скорая наготове", — прокомментировал ситуацию у себя в "Твиттере" премьер-министр Мальты Джозеф Мускат.
Через несколько часов появилось сообщение, что захватчики самолета сдались и отпустили всех 118 заложников. Об этом пишет "Malta Today".
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