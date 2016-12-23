60-летняя управляющая украла со своей автостоянки сломанную машину
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Виктор Гусейнов
В Калининграде возбудили уголовное дело в отношении 60-летней управляющей одной из местных автостоянок. Женщину подозревают в краже автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Речь идёт о сломанной "Тойоте", которую на парковке в Центральном районе три года назад оставил её 57-летний владелец. После аварии в 2013 году у машины заклинило передние колёса. С тех пор она стояла на охраняемой территории, и мужчина ежемесячно платил за это тысячу рублей.
"Как установили сотрудники уголовного розыска, новый арендатор стоянки вывез неисправный автомобиль на утилизацию. В ходе оперативных мероприятий полицейские изъяли части уже разобранного автомобиля и вернули их потерпевшему", — сообщили в ведомстве.
В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ ("Кража"). Ей может грозить до пяти лет лишения свободы.
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