В четверг в Калининградской области сбили четверых человек

В четверг в Калининградской области сбили четверых пешеходов. При этом двое из них переходили дорогу по "зебре". Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.



Около шести часов утра в Черняховске под колёса неизвестного водителя попал пешеход, который шёл вдоль проезжей части. Авария произошла во дворе жилого дома на улице Ленинградской. Пострадавшего пришлось госпитализировать.



В 15:15 на аллее Смелых в Калининграде женщина за рулём "Рено" наехала на 25-летнего молодого человека, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Через два с половиной часа ещё одна автомобилистка на улице Фрунзе сбила на "зебре" 57-летнюю женщину.



В 20:50 на Тихорецкой водитель "Рено" сбил 40-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. Позднее пешеход обратился в медучреждение.