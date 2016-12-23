В четверг в Калининградской области сбили четверых человек
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В четверг в Калининградской области сбили четверых пешеходов. При этом двое из них переходили дорогу по "зебре". Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Около шести часов утра в Черняховске под колёса неизвестного водителя попал пешеход, который шёл вдоль проезжей части. Авария произошла во дворе жилого дома на улице Ленинградской. Пострадавшего пришлось госпитализировать.
В 15:15 на аллее Смелых в Калининграде женщина за рулём "Рено" наехала на 25-летнего молодого человека, переходившего дорогу по пешеходному переходу. Через два с половиной часа ещё одна автомобилистка на улице Фрунзе сбила на "зебре" 57-летнюю женщину.
В 20:50 на Тихорецкой водитель "Рено" сбил 40-летнего мужчину, который пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. Позднее пешеход обратился в медучреждение.
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