Контрабанда и попытка подкупа: в Литве задержали россиян, везших в Калининградскую область 21 тонну мяса

В среду, 21 декабря, на пункте пропуска в литовском Кибартае задержали двоих россиян, которые пытались провезти в Калининградскую область 21 тонну контрабандного мяса. Об этом сообщает Delfi.lt



Один из мужчин подъехал на пост на тягаче около девяти часов вечера. Сотрудникам таможни он сказал, что возвращается домой и едет без груза. Однако после этого водитель подал сотрудникам ведомства свой паспорт, в котором лежали 200 евро, и сообщил, что на самом деле он везёт мясо, на которое нет никаких документов.



В обмен на деньги россиянин предложил инспекторам "не заметить груз". Однако те не только проверили полуприцеп, но и вызвали на место сотрудников правоохранительных органов. После этого полицейские задержали ещё одного гражданина РФ, который сидел в легковушке поблизости и мог быть причастен к контрабанде.



Груз оценили в 16 500 евро. В Каунасе начали расследование по факту контрабанды и попытки подкупа должностных лиц.