В Германии полиция задержала двух человек, подозреваемых в подготовке теракта в торговом центре

В Германии полиция задержала двух человек, которых подозревают в подготовке терактов в торговом центре. По данным РИА "Новости" , злоумышленники хотели совершить преступление в городе Оберхаузен.

Известно, что мужчинам 28 и 31 год. Они являются братьями. Предполагаемые организаторы теракта родились в Косово. Сейчас выясняется, как далеко зашла подготовка к теракту и привлекались ли к ней другие люди.