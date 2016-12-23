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Главная Новости Происшествия

В Германии полиция задержала двух человек, подозреваемых в подготовке теракта в торговом центре

08:26
  267 0
  • Фото с сайта ru.wikipedia.org
Фото с сайта ru.wikipedia.org
В Германии полиция задержала двух человек, которых подозревают в подготовке терактов в торговом центре. По данным РИА "Новости", злоумышленники хотели совершить преступление в городе Оберхаузен.
 
Известно, что мужчинам 28 и 31 год. Они являются братьями. Предполагаемые организаторы теракта родились в Косово. Сейчас выясняется, как далеко зашла подготовка к теракту и привлекались ли к ней другие люди.
 
Напомним, 19 декабря в Берлине произошёл теракт: грузовик въехал в толпу людей. Погибли 12 человек, 48 пострадали.

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