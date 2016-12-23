На Аллее Смелых женщина на "Рено" сбила пешехода

В Калининграде на ул. Аллея Смелых женщина-водитель на автомобиле "Рено" сбила мужчину на пешеходном переходе. Об этом сообщает УМВД России по Калининградской области.

По данным полиции, инцидент произошел в 18.15. Мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу, где его сбила машина. Он получил незначительные телесные повреждения и после оказания первой помощи был направлен домой.

Сотрудники ГИБДД призывают водителей быть осторожными, соблюдать Правила дорожного движения и снижать скорость перед пешеходными переходами, особенно в тёмное время суток.