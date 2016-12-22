Рядовой, сломавший сослуживцу ключицу на полигоне Павенково, отделался штрафом
Фото из архива Клопс.Ru. Автор: Александр Подгорчук
В Калининграде осудили рядового в/ч 06414, который сломал своему сослуживцу ключицу на полигоне Павенково. Мужчину приговорили к 35 тысячам штрафа. Об этом сообщили в Военном следственном управлении СК России по Балтийскому флоту.
15 июня между водителем автомобильного отделения Абдурахмановым и его сослуживцем произошёл конфликт. В пылу ссоры мужчина обхватил ноги оппонента и бросил его на спину. Пострадавший отделался закрытым переломом ключицы. Вред, нанесённый здоровью, признали средним. Позднее Абдурахманов признал себя виновным.
"Калининградский гарнизонный военный суд постановил прекратить уголовное дело в отношении Абдурахманова, обвиняемого в совершении преступления, на основании ст. 76.2 УК РФ "Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного штрафа", — заявили в ведомстве.
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