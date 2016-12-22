В Калининграде
В Калининграде
+3 °C
днем
-1 °C
ночью
22 декабря 2016 г. 16:53
73 675 пользователей
за 24 часа на сайте
61.02 -0.15
Курс ММВБ на 22 декабря 2016, 16:00
63.7 -0.1
Курс ММВБ на 22 декабря 2016, 16:00
14.4 +0.03
Курс ЦБ на 23 декабря 2016
Пришли новость
Предложите свою новость
Тема
прикрепить файл
avatar
Картинка

Если вы хотите, чтобы редакция "Клопс.Ru" занялась вашей проблемой, оставьте свой контактный номер

Кроме того, вы можете предложить тему для материала по телефону 99-16-42 или Viber и Whatsapp - 8 909 78 23 333

Главная Новости Происшествия

В подвале дома в Гурьевском районе нашли тело мужчины

11:38
  1912 0
  • Фото из архива Клопс.Ru.
Фото из архива Клопс.Ru.
Утром в четверг, 22 декабря, в подвале одного из многоквартирных домов в посёлке Васильково Гурьевского района нашли тело пожилого мужчины. Об этом Клопс.Ru сообщил очевидец произошедшего.

Погибшего обнаружили сотрудники аварийной бригады, вызванной на место из-за ЧП на теплотрассе. Ночью в доме прорвало трубу, и в подвал повалили горячий пар и кипяток. Жители дома позвонили в экстренные службы. Когда ремонтники занялись устранением утечки, они и обнаружили рядом с трубами погибшего.

"Это был пенсионер лет 60, наверное. Одет он был очень бедно, что даёт повод предполагать: человек без определённого места жительства. Тело настолько обварилось, что даже побелело", — рассказал очевидец произошедшего.

После этого на место аварии вызвали сотрудников МЧС. Спасатели достали из затопленного подвала тело мужчины и, по словам очевидцев, передали в распоряжение следственных органов. 
 

Читайте новости Клопс в своих любимых мессенджерах. Это бесплатно!

Telegram
@klopsrubot
Viber
viber.com/klops
0 комментариев Правила комментирования

Правила комментирования

Друзья! Администрация сайта Клопс.Ru стремится создать все условия для цивилизованной дискуссии и призывает пользователей придерживаться правил и, в первую очередь, отказаться от оскорблений, спама и экстремизма.

Обращаем ваше внимание, что содержание комментариев не является частью средства массовой информации Клопс.Ru, за любые нарушения российского законодательства несут ответственность сами пользователи.

При комментировании материалов в группе Клопс.Ru запрещается:

  • − употреблять нецензурные слова и выражения (даже с заменой букв значками/символами),
  • − оскорблять и проявлять неуважение к собеседникам,
  • − пропагандировать насилие, наркотики, фашистскую и профашистскую идеологию, заниматься расовой и национальной дискриминацией, затрагивать религиозные, этнические и сексуальные темы, которые могут оскорбить верования, чувства и убеждения других посетителей сайта,
  • − оставлять комментарии со спамом и рекламой.

Редакция Клопс.Ru оставляет за собой право удаления комментариев в случае нарушения вышеперечисленных правил. Администрация также имеет право не комментировать свои действия и не обсуждать их с пользователями.

avatar

Главные темы дня

Джульетта из Советска: 17-летняя студентка пропала после свидания с молодым человеком
13:07
  6161 2
Джульетта из Советска: 17-летняя студентка пропала после свидания с молодым человеком
Время переезжать: эксперты прогнозируют рост цен на квартиры в новом году
Фото горячей новости
13:12
  8582
В квартире на Краснодонской нашли тело калининградской паралимпийки Марии Чикиной
Фото горячей новости
13:11
  7845 1
Лучшие выбирают лучших: определены победители ежегодной молодёжной премии "ВДвижении"
Фото горячей новости
13:00
  461
"Мы верим и ждём": мать пропавшей Камиллы Мухитдиновой написала обращение к дочери
Фото горячей новости
12:25
  6390 0

Лента новостей

Картинка
Шойгу: Учения НАТО позволяют проводить параллели с действиями фашистской Германии
16:48
  95 0
Картинка
Подарите себе или близким на Новый год новую технику!
16:36
  382
Картинка
Депутат горсовета назвал Калининградтеплосеть и Водоканал неэффективными
16:35
  223 0
Картинка
В Калининграде открывается первая в России киберспортивная арена "БАZА"
16:30
  1010

Авторские колонки

Фото автора
Томаш Оманьски
Руководитель Польского культурного центра в Калининграде
Вашингтон против Берлина: кто стоит за акциями протеста в Польше
  11802 6
Фото автора
Антон Самоха
адвокат
Бей кого хочешь: почему домашние тираны уходят от ответственности
  3588 6
Логотип
Нашли опечатку Система Orphus
Orphus:

Новости

Объявления

Другое

*По данным независимого рейтинга Liveinternet.ru Материалы с пометками и публикуются на коммерческой основе

Сайт входит в медиагруппу «Западная пресса»

Электронное периодическое издание Klops.ru (Клопс.ру) зарегистрировано федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия. Свидетельство серии Эл № 77-29551 от 21.09.2007 года
Учредитель: ООО "Русская медиагрупа "Западная Пресса".
Главный редактор: Кондратьева Анастасия Евгеньевна

Адрес редакции Klops.ru (Клопс.ру): 236040, Калининград,
ул. Маршала Рокоссовского, 16/18

Редакция: +7 (4012) 99-16-42
Почта: news@klops.ru
Реклама: +7 (4012) 61-68-53
Факс: +7 (4012) 99-14-01
Viber: +7 (909) 78 23 333
Whatsapp: +7 (909) 78 23 333


Лицензия Creative Commons
Материалы сайта, если не указано иное, доступны по лицензии Creative Commons «Attribution-ShareAlike» («Атрибуция — На тех же условиях») 4.0 Всемирная
16+
Дизайн разработан компанией JetStyle JetStyle logo