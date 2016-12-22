В подвале дома в Гурьевском районе нашли тело мужчины

Утром в четверг, 22 декабря, в подвале одного из многоквартирных домов в посёлке Васильково Гурьевского района нашли тело пожилого мужчины. Об этом Клопс.Ru сообщил очевидец произошедшего.



Погибшего обнаружили сотрудники аварийной бригады, вызванной на место из-за ЧП на теплотрассе. Ночью в доме прорвало трубу, и в подвал повалили горячий пар и кипяток. Жители дома позвонили в экстренные службы. Когда ремонтники занялись устранением утечки, они и обнаружили рядом с трубами погибшего.



"Это был пенсионер лет 60, наверное. Одет он был очень бедно, что даёт повод предполагать: человек без определённого места жительства. Тело настолько обварилось, что даже побелело", — рассказал очевидец произошедшего.



После этого на место аварии вызвали сотрудников МЧС. Спасатели достали из затопленного подвала тело мужчины и, по словам очевидцев, передали в распоряжение следственных органов.