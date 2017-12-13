США потратят около 5 млрд долларов на "сдерживание России"

Президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2018 год, часть средств пойдёт на "сдерживание России". Об этом сообщает Лентач со ссылкой на Reuters.

Согласно тексту документа, оборонный бюджет страны на следующий год составит 692 миллиарда долларов. Из них 4,6 миллиарда направят на поддержку союзников в Европе по сдерживанию России. Ещё 4,4 миллиарда будет направлено на противоракетную оборону, в том числе для защиты от угрозы со стороны КНДР.

100 миллионов могут быть выделены на повышение обороноспособности стран Прибалтики, 350 — на военную помощь Украине. Всего США потратят 66 миллиардов долларов на поддержание зарубежных военных операций.

Помимо этого, закон продлевает запрет на сотрудничество США с Минобороны России и обязывает Трампа отчитываться перед Конгрессом о любых американо-российских договоренностях по сирийскому вопросу.