Европарламент обеспокоен "милитаризацией" Калининграда

В Европарламенте считают, что Россия "милитаризировала" Калининград. Об этом сообщает RT , ссылаясь на доклад Генерального директората ЕП по внешней политике.



В документе говорится, что размещение ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области несёт угрозу безопасности соседних балтийских государств. Москва пытается "перестроить" европейские порядки безопасности в двух регионах и вывести кризис в отношениях с ЕС в "военную область". Калининградскую область используют "для запугивания стран Балтии", а Крым — в качестве "бастиона противодействия" на Чёрном море.

В Европарламенте считают маловероятной полномасштабную войну в этих регионах. Но при этом говорят о возможности "нежелательной и неконтролируемой эскалации".

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что размещение ракетных комплексов в Калининградской области продиктовано необходимостью защиты границ от экспансии со стороны НАТО.