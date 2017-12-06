Российский Генштаб: Сирия полностью освобождена от ИГ*

Российский Генштаб заявил, что Сирия полностью освобождена от террористов «Исламского государства»*. Об этом сообщает Meduza

Глава генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что на территории Сирии террористов «Исламского государства» больше нет. Страна полностью освобождена от бандформирований ИГИЛ*.

"Все бандформирования ИГИЛ на территории Сирии уничтожены, а сама территория освобождена", — сказал он. Герасимов уточнил, что министр обороны Сергей Шойгу уже доложил об этом Владимиру Путину.

От террористов освобождены территории в районе Дейр-эз-Зора, где действует армия правительства Сирии. Кроме того, очищены от бандформирований земли в восточной части страны, где против ИГ выступают курдские вооруженные отряды.

Военная операция России в Сирии началась осенью 2015 года. Ее целью была помощь правительству Башара Асада в борьбе с бандформированиями ИГИЛ.

*ИГ, ИГИЛ, Исламское государство – террористическая группировка, запрещена в РФ