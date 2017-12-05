Собчак заявила, что мечтает о возрождении правого движения в России

Телеведущая Ксения Собчак намерена после выборов президента создать правую партию. Об этом она сообщила в интервью телеканалу "Дождь"

"Моя роль человека, который, показав некий результат строчкой "против всех", потом может сформировать большое движение, партию, которая уже потом сможет участвовать в думских выборах. Движение, которого так долго не было в России", — заявила Собчак.

Она отметила, что пришла в политику с серьёзными намерениями и хотела бы возродить в России правое движение.

"Я очень хочу, чтобы при поддержке, которую рассчитываю получить на этих выборах, мы бы смогли сделать это отправной точкой большого правого движения, которое я мечтаю, чтобы возродилось в России", — рассказала телеведущая.