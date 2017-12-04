Цуканов представил нового замполпреда, курирующего Калининградскую область

В понедельник, 4 декабря, полпред президента в СЗФО Николай Цуканов представил нового заместителя, который будет курировать Калининградскую область. Об этом сообщает корреспондент Клопс.Ru.

Пост заместителя полномочного представителя занял Роман Балашов. С 2012 года он работал заместителем губернатора Архангельской области по развитию Соловецкого архипелага, а до этого руководил администрацией губернатора и правительства региона.

Заместитель Цуканова будет курировать опросы организационного, информационно-аналитического обеспечения деятельности полномочного представителя в сфере социально-экономического развития Калининградской области, внутренней политики, военной политики, национальной безопасности Российской Федерации в Калининградской области.

Балашов окончил МГУ и Российскую академияю государственной службы при Президенте Российской Федерации. В 2005 году он занял должность первого заместителя главы администрации, руководителя аппарата администрации Архангельской области, а после этого работал заместителем руководителя администрации губернатора Пермского края. В 2007 году Балашов занял пост гендиректора организации "Приволжский фонд по реализации антикоррупционных программ и экономической безопасности". В 2008 году стал заместителем гендиректора ООО "Ненецкий научно-исследовательский и проектно-изыскательский институт нефтяной промышленности". Позже занимал должности советника директора Федеральной службы по оборонному заказу и заместителя председателя организации "Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту", позже работал в правительстве Архангельской области.