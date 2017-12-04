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Посол США назвал главное условие для восстановления отношений с Россией

09:42
  1637
Урегулирование ситуации на Украине остаётся критически важной темой для восстановления российско-американских отношений. Об этом в интервью "Ведомостям" заявил посол США в России Джон Хантсман.
 
По словам посла, вмешательство России в президентские выборы в США привело к тому, что отношения двух стран опустились на низкий уровень. Тем не менее он считает, что изначальной причиной охлаждения отношений стала ситуация на Украине.
 
"Изначальная причина охлаждения — ситуация на Украине. Вмешательство же добавило в корзину недоверия. И мы не сможем выбраться, пока не поймём причин, которые нас сюда завели, и не разберёмся с ними", — заявил Хантсман.
 
Посол уверен, что ситуация на Украине остаётся сложной. Он отметил, что Украина — это тема, которая "могла бы вдохнуть новую жизнь в двусторонние отношения Москвы и Вашингтона". 
 
"Многие американцы очень внимательно следили за вторжением на Украину, эта тема постоянно была в новостях, и именно в этой проблеме ключ к выходу из-под санкций, хотя бы частично. Украина критически важна для восстановления наших отношений с Москвой", — отметил посол.
 
Ранее стало известно о намерении Украины судиться с Россией из-за моста в Крым. Власти уверены, что из-за строительства изменится химический состав воды в Азовском море, а работы превратят море в Черноморский залив. 
 

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