Посол США назвал главное условие для восстановления отношений с Россией

Урегулирование ситуации на Украине остаётся критически важной темой для восстановления российско-американских отношений. Об этом в интервью "Ведомостям" заявил посол США в России Джон Хантсман.

По словам посла, вмешательство России в президентские выборы в США привело к тому, что отношения двух стран опустились на низкий уровень. Тем не менее он считает, что изначальной причиной охлаждения отношений стала ситуация на Украине.

"Изначальная причина охлаждения — ситуация на Украине. Вмешательство же добавило в корзину недоверия. И мы не сможем выбраться, пока не поймём причин, которые нас сюда завели, и не разберёмся с ними", — заявил Хантсман.

Посол уверен, что ситуация на Украине остаётся сложной. Он отметил, что Украина — это тема, которая "могла бы вдохнуть новую жизнь в двусторонние отношения Москвы и Вашингтона".

"Многие американцы очень внимательно следили за вторжением на Украину, эта тема постоянно была в новостях, и именно в этой проблеме ключ к выходу из-под санкций, хотя бы частично. Украина критически важна для восстановления наших отношений с Москвой", — отметил посол.