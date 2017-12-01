В Киеве собирают подписи за снос памятника князю Владимиру

На сайте Киевского горсовета разместили петицию с требованием снести памятник князю Владимиру. Об этом сообщает "РИА Новости"

Речь идёт о памятнике, расположенном на Владимирской горке. Авторы петиции называют князя "самозванцем", который захватил престол и убил законного правителя Ярополка. Они также заявляют, что он "принудительно крестил киевлян".

"Поэтому памятник… откровенно неуместен как знак всестороннего унижения достоинства киевлян и вообще украинцев. Вместо него следовало бы возвести памятник жертвам Крещения Руси 990 года", — цитирует издание петицию.

Петиция набрала 35 подписей. Для рассмотрения необходимо 9 тысяч. До окончания сбора осталось 80 дней.