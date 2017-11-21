ЛДПР выдвинула кандидатуру Жириновского на выборы президента РФ

ЛДПР выдвинула Владимира Жириновского в качестве кандидата на выборы президента России в 2018 году. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на вице-спикера от партии Игоря Лебедева.

"На состоявшемся 20 ноября 2017 года совместном заседании Высшего совета политической партии ЛДПР и президиума фракции ЛДПР в Государственной думе единогласным решением было принято решение о выдвижении на пост кандидата в президенты РФ от политической партии ЛДПР члена Государственного совета, председателя партии, руководителя фракции ЛДПР в Государственной думе Владимира Вольфовича Жириновского", — заявил Лебедев.

Жириновский отметил, что "безмерно благодарен за выдвижение, чтобы на съезде партии кандидатура была проголосована и утверждена на высший пост". Он будет участвовать в выборах президента в шестой раз.