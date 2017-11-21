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Главная Новости Политика

ЛДПР выдвинула кандидатуру Жириновского на выборы президента РФ

15:56
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ЛДПР выдвинула Владимира Жириновского в качестве кандидата на выборы президента России в 2018 году. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на вице-спикера от партии Игоря Лебедева.
 
"На состоявшемся 20 ноября 2017 года совместном заседании Высшего совета политической партии ЛДПР и президиума фракции ЛДПР в Государственной думе единогласным решением было принято решение о выдвижении на пост кандидата в президенты РФ от политической партии ЛДПР члена Государственного совета, председателя партии, руководителя фракции ЛДПР в Государственной думе Владимира Вольфовича Жириновского", — заявил Лебедев.
 
Жириновский отметил, что "безмерно благодарен за выдвижение, чтобы на съезде партии кандидатура была проголосована и утверждена на высший пост". Он будет участвовать в выборах президента в шестой раз.
 
А августе политик подтвердил намерение принять участие в выборах. Он уверен, что, если Путин не заявит свою кандидатуру, победа ЛДПР обеспечена.
 

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