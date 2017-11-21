России запретили выставлять военную технику на британском авиасалоне

Организаторы авиасалона "Фарнборо" в Великобритании запретили РФ выставлять военную технику. Об этом сообщает "Интерфакс" с ссылкой на заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Анатолия Пунчука.

На выставке в 2018 году Россия не сможет показать на салоне продукцию военного назначения. По словам Пунчука, такое решение принял оргкомитет "Фарнборо".

"Сожалеем, что в результате такого решения мы не сможем использовать эту площадку для обмена опытом и демонстрации наших возможностей", — заявил Пунчук.