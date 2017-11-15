Польшу могут лишить права голоса в Совете ЕС за "угрозу европейским ценностям"

Европарламент принял резолюцию, предусматривающую введение санкций в отношении Польши. Об этом сообщает "РИА Новости"

Речь идёт про договор о Евросоюзе. Седьмая статья может лишить Польшу права голоса в Совете ЕС. Для этого совету нужно признать наличие угрозы европейским ценностям со стороны республики. Такое решение поддержали 438 депутатов. 152 высказались против.

Ранее глава Польши наложил вето на законы о Верховном суде и Национальном судебном совете, которые принял парламент. Он представил собственные версии законопроектов, которые подверглись критике со стороны Еврокомиссии. ЕС также выступил против закона о работе всеобщих судов и закона о Национальной школе судей. По мнению Еврокомиссии, они негативно повлияют на независимость правосудия в Польше.

Еврокомиссия направила польскому правительству ряд писем. Если в течение месяца Варшава не примет мер, ей грозит разбирательство в Суде ЕС.