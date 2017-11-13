Испания заподозрила Россию в поддержке независимости Каталонии

Глава МИД Испании Альфонсо Дастис намерен поднять вопрос о "российской поддержке" референдума о независимости Каталонии. Об этом сообщает "РИА Новости"

Роль России в ситуации вокруг Каталонии обсудят на встрече глав МИД стран — членов ЕС. Дастис заявил, что поддержка велась через социальные сети. По его словам, значительный объём трафика шёл из России и других стран.

"Я поставлю вопрос вмешательства, как развивались дезинформация, манипулирование вокруг референдума и последующие события в Каталонии", — пообещал министр.

Ранее Дастис заявлял о "достаточных свидетельствах" попыток "русских хакеров" дестабилизировать ситуацию в ЕС — в частности, в Испании. В пятницу ряд министров испанского правительства рассказали, что с территории РФ распространялись сообщения в поддержку сторонников независимости Каталонии. По словам главы минобороны Испании, нет доказательств того, что власти России имеют отношение к этим сообщениям.