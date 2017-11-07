СМИ: Цуканов может возглавить предвыборный штаб Путина в Петербурге

Полпред президента в СЗФО Николай Цуканов может возглавить предвыборный штаб Путина в Петербурге. Об этом сообщает издание "Интересант"

Издание называет Цуканова наиболее вероятным кандидатом на пост руководителя штаба. В качестве аргументов приводится традиционная активность полпредов в избирательных кампаниях и то, что Цуканов является "сильным политическим игроком".

"Николай Николаевич за год пребывания в должности отлично освоился в Петербурге, обрёл вес, заслужил уважение региональной элиты", — отмечает издание.

"Интересант" также отмечает, что Цуканов "никак не связан со Смольным". Так, на открытии фотовыставки, посвящённой 65-летию Владимира Путина и освещавшей его годы жизни в Петербурге, присутствовал полпред и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, а губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко отсутствовал.