Посол РФ в Польше упрекнул польские СМИ в информационной войне против Москвы

Посол России в Польше Сергей Андреев отметил, что польские СМИ о Москве пишут много, но исключительно негативно. Об этом сообщают Известия

Андреев считает, что это следует расценивать как информационную войны против нашей страны, пишет издание. В польской прессе выходят и новостные, и аналитические материалы, в каждой газете иногда больше четырех, но вся информация "подается почти исключительно в негативном ключе", указал дипломат.

По мнению Андреева, в статьях и новостях о России в Польше действует правило "либо плохо, либо ничего". Посол уточнил, что за три года его работы в Польше случаи нейтральных публикаций о Российской Федерации были единичными.