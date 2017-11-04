Посол РФ в Польше упрекнул польские СМИ в информационной войне против Москвы
Посол России в Польше Сергей Андреев отметил, что польские СМИ о Москве пишут много, но исключительно негативно. Об этом сообщают Известия
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Андреев считает, что это следует расценивать как информационную войны против нашей страны, пишет издание. В польской прессе выходят и новостные, и аналитические материалы, в каждой газете иногда больше четырех, но вся информация "подается почти исключительно в негативном ключе", указал дипломат.
По мнению Андреева, в статьях и новостях о России в Польше действует правило "либо плохо, либо ничего". Посол уточнил, что за три года его работы в Польше случаи нейтральных публикаций о Российской Федерации были единичными.
4 ноября экс-премьер Польши Лешек Миллер заявил, что для улучшения отношений между Москвой и Варшавой необходимо наладить контакты между США и Россией и выяснить все обстоятельства авиакатастрофы, в которой погиб польский президент Лех Качиньский в 2010 году.