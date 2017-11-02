Прокуратура Испании попросила арестовать бывших членов правительства Каталонии
Прокуратура Испании попросила суд взять под стражу бывших членов правительства Каталонии, отстранённых от должностей. Об этом сообщает ТАСС
с ссылкой на издание La Vanguardia
.
Речь идёт о восьми бывших членах правительства. В их числе бывший замглавы Каталонии Ориол Жункерас. Ареста не попросили только для экс-советника по делам предпринимательства и науки Санти Вилы, который ушёл в отставку добровольно.
Прокуратура обвиняет бывшее правительство Каталонии в бунте, мятеже и растрате. За подстрекательство к бунту грозит тюремное заключение сроком до 30 лет.
В пятницу, 27 октября, парламент Каталонии утвердил резолюцию о независимости. После одобрения премьер Испании Мариано Рахой заявил о роспуске каталонского парламента
и смещении правительства Каталонии. Было объявлено о проведении досрочных выборов 21 декабря.