На Украине рассказали, как будут возвращать Крым

Власти Украины попытаются вернуть Крым с помощью судебных исков против России. Как передаёт Лента.Ru , об этом заявил представитель президента Украины на полуострове Борис Бабин.

Иски подадут в международные организации и суды. По мнению украинской стороны, они заставят Россию всё больше платить за воссоединение с полуостровом. Бабин отметил, что президент Украины Пётр Порошенко поставил задачу "сделать полуостров максимально токсичным для оккупантов".

"Каждая резолюция, каждое решение суда облегчает мировому сообществу введение новых санкций против России. Сейчас Киеву нужно прежде всего фиксировать невыполнение Россией требований по меджлису и образованию на украинском", — заявил Бабин.