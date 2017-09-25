КНДР пригрозила сбивать американские самолёты
В понедельник, 25 сентября, глава МИД Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Ли Ён Хо заявил, что Северная Корея имеет право сбивать американские военные самолеты в международном пространстве. Об этом сообщат CBS News
.
"Помните, что именно США первыми объявили войну нашей стране. У нас есть полное право принимать ответные меры, включая право сбивать американские стратегические бомбардировщики, даже когда они находятся вне воздушных границ нашей страны", — заявил руководитель северокорейского внешнеполитического ведомства.
Ранее Трамп заявил
о готовности уничтожить КНДР в случае угрозы для США или союзников, но выразил надежду на то, что такие меры не потребуются. Позже Ли Ён Хо пригрозил
в ответ на слова президента США Дональда Трампа провести "небывалое" испытание водородной бомбы в Тихом океане.