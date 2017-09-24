В воскресенье, 24 сентября, в Германии начались выборы в Бундестаг. По всей стране открылись избирательные участки, сообщает ТАСС

По их итогам будет сформировано новое правительство и назначен канцлер. В выборах смогут принять участие около 61,5 миллиона немцев. Каждый гражданин голосует за партию и за кандидата от своего одномандатного округа.

За поддержку избирателей борются 42 партии. Основным претендентом на должность канцлера считается действующий глава правительства, лидер альянса ХДС/ХСС Ангела Меркель.