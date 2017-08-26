В Казахстане предложили ввести закон "о защите чувств атеистов"
Министерство Казахстана по делам религий и гражданского общества предложило принять в стране закон "о защите чувств атеистов". Об этом сообщает "РИА Новости"
со ссылкой на казахстанский телеканал ABCtv.
Законопроект
предусматривает штрафы за оскорбление как религиозных, так и атеистических воззрений. Наказывать религиозных фанатиков будут на суммы от 226 тысяч тенге до 680 тысяч тенге, что равно 40 — 120 тысячам рублей.
Также Министерство предлагает запретить несовершеннолетним участие в богослужениях и религиозных обрядах без письменного согласия родителей. Законопроектом вводится возможность наказания за ношение одежды или символики "деструктивных идеологических течений".
"Это может быть фашистская свастика, например. Это могут быть атрибуты каких-то националистических расистских организаций", — ТАСС
приводит слова министра по делам религий и гражданского общества Казахстана Нурлана Ермекбаева.