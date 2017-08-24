Россияне рассказали о своём отношении к деятельности Медведева

51% россиян недовольны деятельностью Дмитрия Медведева на посту премьер-министра. Об этом свидетельствуют данные опроса "Левада-центра"

Работой премьера удовлетворены 48% опрошенных. У 83% россиян вызывает одобрение деятельность Владимира Путина на посту президента России. 15% недовольны его работой.

Работа правительства вызывает неодобрение у 49% опрошенных. 50% довольны ей. 57% респондентов недовольны работой Госдумы, 46% не одобряют деятельность своих мэров или губернаторов. 57% россиян рассказали, что дела в стране идут в правильном направлении. Усомнились в этом только 29% опрошенных. Ещё 13% затруднились дать ответ.