На 32 калининградских судах проведут досрочное голосование

На калининградских судах, которые в день губернаторских выборов, 10 сентября, будут находиться в плавании, проведут досрочное голосование. Об этом сообщает пресс-служба региональной избирательной комиссии.

Досрочное голосование пройдёт с 21 августа по 9 сентября 2017 года на 32 судах. 29 из них прикреплены к Калининград-Московской территориальной избирательной комиссии, три военных корабля — к Балтийской избирательной комиссии.

Дату и время выборов установит судовая участковая избирательная комиссия по согласованию с капитаном судна. Радиограммы доставят в территориальный избирком не позднее 21:00 по местному времени 10 сентября 2017 года.