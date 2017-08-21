Путин выразил надежду на приход молодых политиков к власти в регионах
Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что после губернаторских выборов ряд регионов России возглавят молодые политики. Как сообщает "РИА Новости"
, такое заявление глава государства сделал на встрече с участниками форума "Таврида" в Крыму.
"Я согласен, что нужно продвигать молодых людей. Сейчас многие возглавляют, я надеюсь, сейчас выборы пройдут, за них люди проголосуют — во всяком случае, я надеюсь на это — и возглавят регионы. Также нужно продвигать молодых людей и в других сферах деятельности, в других отраслях, в том числе в области культуры, искусства", — отметил Путин.
По информации председателя ЦИК, более 70% кандидатов на осенних выборах глав регионов прошли муниципальный фильтр
. Всего в выборах примут участие 105 кандидатов от 24 партий.