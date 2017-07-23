МИД Германии пригрозил ухудшением отношений с Москвой из-за поставки турбин Siemens в Крым

Отношения Москвы и Берлина ухудшатся после поставки турбин Siemens в Крым в обход санкций Евросоюза. Об этом немецкой газете Bild am Sonntag сообщил источник в МИД Германии.



"Правительство ещё раз напоминает российским властям об их обязательствах и отмечает, что крупное нарушение санкций осложнит германо-российские отношения", — цитирует издание источник во внешнеполитическом ведомстве.

Собеседник журналистов утверждает, что ранее Москву уже предупреждали о негативных последствиях нарушения санкций. Более того, источник заявил, что Владимир Путин лично обещал главе МИД ФРГ, что турбины Siemens не будут поставлены в Крым.

Российская компания "Технопромэкспорт" купила у Siemens четыре газовые турбины для электростанции в Краснодарском крае. Позднее фирму обвинили в том, что оборудование перенаправили в Крым в обход западных санкций. Siemens подал иск в Арбитражный суд Москвы.