Член ЛДПР Мишин стал зарегистрированным кандидатом на пост губернатора Калининградской области
Избирательная комиссия Калининградской области зарегистрировала Евгения Мишина в качестве кандидата на пост главы Калининградской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома.
Мишин выдвинут региональным отделением ЛДПР. Секретарь комиссии сообщил, что при выдвижении кандидата соблюдены требования законодательства. 39 подписей депутатов в поддержку кандидата достоверны. У комиссии не было замечаний к представленным документам.
Ранее избирательная комиссия Калининградской области зарегистрировала на пост главы области кандидата от КПРФ Игоря Ревина. Вторым в качестве кандидата зарегистрировался Антон Алиханов от "Единой России". Выборы губернатора в Калининградской области запланированы на 10 сентября. В этот день глав регионов будут выбирать в 14 областях страны.
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