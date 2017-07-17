На дополнительных выборах в Балтийске победил кандидат от "Партии роста"

В Балтийском районе подвели итоги дополнительных выборов в местные советы депутатов. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома.

В Балтийске победу одержал Александр Кузнецов, выдвинутый региональным отделением "Партии роста". Он получил 58,40% голосов. Кандидат от "Единой России" Алексей Пасечник набрал 31,25% голосов. Владимир Баранов, выдвинутый региональным отделением КПРФ, получил 4,69% голосов, кандидат от ЛДПР Роман Меркушин – 3,52%.

На выборах в Приморском городском поселении победу одержал кандидат от "Единой России" Игорь Коваль, набравший 96,88% голосов. Олег Егорин, выдвигавшийся от КПРФ, получил 3,13% голосов, кандидат от ЛДПР Наталья Козлова – 0% голосов.

В обоих избирательных округах замещению подлежал один мандат. Явка в Приморском составила 51,2%, в Балтийске – 39,72%.