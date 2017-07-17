На довыборах в Светлогорском районе победили кандидаты от "Единой России"

На дополнительных выборах в совет депутатов в Светлогорском районе победили кандидаты от "Единой России". Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома.
В пос. Донское победу одержал Сергей Хлопин, выдвинутый местным отделением "Единой России". Он получил 81,58% голосов избирателей. Кандидат от ЛДПР Ольга Портянко набрала 10,53%, самовыдвиженец Наталья Дайлидас — 5,26%.
В пос. Приморье победу одержала Татьяна Ловакова, выдвигавшаяся от местного отделения "Единой России". Она получила 93,33% голосов. Кандидат от "Справедливой России" Андрей Василенко получил 4,44% голосов, самовыдвиженец Кристина Быкова и кандидат от КПРФ Дина Лопасова получили по 0%.
На каждом округе замещению подлежал один мандат. В пос. Донское явка составила 26,39%, в пос. Приморье — 53,57%.
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