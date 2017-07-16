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Глава калининградской ЛДПР подал документы на регистрацию в кандидаты на пост губернатора

13:18
  259 0
Архив Клопс.Ru
Евгений Мишин подал в региональный избирком документы для регистрации в качестве кандидата на должность главы региона. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии Калининградской области.
 
Среди документов, необходимых для регистрации, Мишин представил подписи муниципальных депутатов, сведения о кандидатурах в Совет Федерации и финансовый отчёт. Комиссия примет решение о регистрации или отказе в течение 10 дней.
 
В Совет Федерации от главы калининградского отделения ЛДПР могут войти: депутат Калининградской облдумы Валерий Корнилов, механик Гусевского агропромышленного колледжа Андрей Олейник или временно безработный Артём Суханов. Евгений Мишин был назначен лидером калининградского отделения ЛДПР 11 июля 2016 года.

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