Глава калининградской ЛДПР подал документы на регистрацию в кандидаты на пост губернатора

Евгений Мишин подал в региональный избирком документы для регистрации в качестве кандидата на должность главы региона. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии Калининградской области.

Среди документов, необходимых для регистрации, Мишин представил подписи муниципальных депутатов, сведения о кандидатурах в Совет Федерации и финансовый отчёт. Комиссия примет решение о регистрации или отказе в течение 10 дней.