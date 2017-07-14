В воскресенье в Балтийском и Светлогорском районах пройдут депутатские выборы

В воскресенье, 16 июля, в Балтийском и Светлогорском муниципальных районах пройдёт голосование на дополнительных выборах в местные советы депутатов. Об этом сообщает пресс-служба регионального избиркома.

Выборы проведут на четырёх избирательных округах. В каждом из них замещению подлежит один мандат.

В Балтийске на выборах депутата горсовета по одномандатному избирательному округу №5 представлены четыре кандидата от региональных отделений "Единой России", КПРФ, ЛДПР и "Партии роста". На выборах в Приморском городском поселении по одномандатному избирательному округу №9 участвуют три кандидата от "Единой России", КПРФ и ЛДПР.

На выборах в пос. Донское на одномандатном избирательном округе №1 будут значиться трое кандидатов – от ЛДПР, "Единой России", а также самовыдвиженец. В пос. Приморье на одномандатном избирательном округе №10 один кандидат участвует в порядке самовыдвижения, ещё трое – от КПРФ, "Единой России", "Справедливой России".